Tchad : une mission gouvernementale à Moundou, avant une visite du président

Une mission gouvernementale conduite par le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, accompagné de ses collaborateurs, notamment le ministre des Infrastructures, Abderamane Moucktar Mahamat, et le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré, a séjourné ce lundi 3 février 2020 à Moundou.



L’objectif de cette mission, selon le ministre Issa Doubragne, est de préparer la visite prochaine du chef de l’Etat à Moundou. Une visite qui sera marquée par l'inauguration de l’abattoir moderne de Moundou.