Tchad : une mobilisation communautaire à l'Est, face à la crise alimentaire et nutritionnelle

Un atelier axé sur les activités de mobilisation communautaire, en réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle dans la province du Ouaddaï, a été lancé ce 30 novembre à Abéché. C'est l'initiative de l'ONG nationale Action pour le développement durable (ADD), en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention.



Le coup d'envoi des activités a eu lieu à l'ADETIC, en présence du représentant du délégué provincial à la santé du Ouaddaï, Rawdan Hissein Moukhtar et de la première adjointe au maire de la ville d'Abéché. L'ADD souscrit avec conviction à cette activité de mobilisation sociale, dont l'ambition est de renforcer la résilience des ménages vulnérables et des enfants touchés de plein fouet par la crise alimentaire et nutritionnelle.



Selon le coordinateur de l'ONG, Lanon Matalet Chilnenbe, les objectifs de ces activités cadrent avec les actions entreprises dans la province par certains partenaires, ainsi que les responsables des services sanitaires. Et Lanon Matalet Chilnenbe de poursuivre qu'en adéquation avec les orientations et les besoins exprimés par le gouvernement, le câblage des secteurs concernés apportera une grande cohérence et permettra de renforcer la synergie des actions prioritaires à la prévention de la malnutrition.



Lançant l'atelier de mobilisation communautaire, en réponse à la crise alimentaire, le représentant du délégué sanitaire du Ouaddaï, Rawdan Hissein Moukhtar, a salué l'initiative de l´ONG ADD qui s'est engagée aux côtés du ministère de la Santé publique, en vue d'apporter sa contribution à la lutte contre la malnutrition au sein de la communauté.