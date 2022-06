Tchad : une nouvelle équipe pour la chorale Emmanuel de l’UEEF/T

La nouvelle équipe dirigeante de la chorale Emmanuel de l'Union des Églises Évangélique des Frères au Tchad (UEEF/T) a été installée le 19 juin.



« Alors il a ses disciples : la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers », Mathieu 9 :37. Tel est le message prononcé pour renvoyer la nouvelle équipe à ses fonctions. Ils sont au total 15 choristes, à prendre en main la direction la chorale Emmanuel de l'Église de Chagoua.



Le secrétaire général, par ailleurs président du district, Nadjikoss Joël, appelle ces jeunes à plus de responsabilité, selon ce que l'apôtre Paul a enseigné aux fidèles de l'église Corinthe.



« C'est à travers des chants et hymnes que nous allons accueillir notre Jésus Christ, comme il l’a été par le Roi David dans les Psaumes », dit-il. Ces choristes doivent surmonter toutes les difficultés de la vie, afin d'œuvrer pour le Christ.



Les fidèles ont applaudi cette équipe. Une prière de consécration a été prononcée par le diacre Beninga Jacob et la présidente d’une association de femmes.