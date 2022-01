Tchad : une opération de salubrité "Faya Nadif" au Borkou

Les membres de la coordination des groupements féminins du centre de documentation des organisations de la société civile de Faya dénommée "Faya Nadif" ont donné un coup de balai à l'hôpital provincial du Borkou la semaine dernière.



La santé étant l'affaire de tous ; les membres de "Faya Nadif", armées de pelles, râteaux et balais ont pris d'assaut l'hôpital provincial du Borkou pour prêter main forte au personnel sanitaire. Ils ont nettoyé la cour et les différents services.



Cette action de citoyenneté a été saluée par le directeur adjoint de l'hôpital provincial du Borkou, Dr. Djali Soumaine. Il a exhorté les membres de la coordination de continuer à œuvrer davantage dans cet élan afin d'assainir toute la ville.



Mahamat Barkadeï et le Meram Goukouni, respectivement coordonnateur et conseillère de ladite coordination, ont indiqué que cet acte sera dupliqué dans d'autres institutions étatiques, boulevards et les différents marchés de la ville afin d'offrir un environnement sain à la population de Faya.