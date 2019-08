Tchad : une opération de salubrité à Goz Beida

Une opération de salubrité a été lancé ce vendredi matin à Goz Beida par l'association des jeunes pour le bien-être familial et la protection. Elle a été entamée devant le centre de formation en coutûre pour les jeunes et les femmes de la province de Sila.



Plusieurs jeunes, femmes et hommes se sont mobilisés pour cette opération qui a eu lieu en présence du maire de la ville de Goz Beida.



Les participants ont nettoyé entre autres le centre, la mosquée du quartier Karaï ou encore les abords du Palais du Sultanat. Ils ont notamment désherbé et mis en terre quelques plants.



D'après le président de l'association, "cette opération est l'initiative des jeunes et des membres actifs de l'association. Elle vise à rendre la ville propre, sans odeurs néfastes pour l'environnement et la population."



L'opération a pris fin avec une photo de famille.