Tchad : une perte accrue des mangues liée au manque de conservation

N'djamena - Malgré la difficulté vécue par les ndjaménois à s'offrir une mangue par jour, des milliers de mangues pourrissent dans le marché de Taradona, dans le septième arrondissement.



A l'entrée du marché, rien n'est caché, l'odeur est insupportable. Selon Hassan, un exportateur de mangues au Sud du Tchad, "en cas de mévente, nous sommes obligés de distribuer à certains mendiants car nous n'avons pas un lieu de conservation de qualité", se lamente-t-il.



Néanmoins, une technique de conservation traditionnelle est utilisée par certains. Celle-ci consiste à sécher la mangue pour la consommation directe et indirecte, notamment utilisée en sauce, explique Tapal Ireine, une commerçante de viande séchée.



La conservation des mangues est un réel défis à relever, c'est une situation qui concerne aussi tous les produits alimentaires. Ceci est dû aux défaillances logistiques et au manque de transformation.



D’après Alain, spécialiste en technologie alimentaire, "il faut des infrastructures et des équipements en quantité sinon cette perte ne pourra être évitée".



Ce problème de gaspillage des mangues interpelle le gouvernement en général et le ministère de l'agriculture en particulier car la sécurité alimentaire doit être au centre de la table de discussion.