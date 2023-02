Tchad : une plateforme d'innovation des chaînes de valeur mise en place dans le Salamat

Cette assemblée générale constitutive par le Conseil National de concertation des producteurs ruraux du Tchad (CNCPRT), intervient après 10 jours de travaux conduits par les champions facilitateurs (animateurs).



La mise en place de la plateforme d'innovation des chaînes de valeur, est organisée en collaboration avec le Projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable (ProPAD).



Le ProPAD vise l'augmentation de la production et de la productivité des petites et moyennes exploitations familiales et de la capacité de réduction de leur vulnérabilité aux aléas climatiques.



Pour y arriver, plusieurs actions sont prévues dont le développement des chaînes de valeur ciblées à travers la promotion des plateformes régionales d'innovation.



Donc son intervention, le président du comité d'organisation, Ibrahim Allawadjingar, précise que la plateforme d'innovation des chaînes de valeur, regroupe plusieurs acteurs de la chaîne de valeur dans le but de promouvoir les échanges.



Officiant la cérémonie, le maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Hassan Bremé déclare que pour développer la chaîne de valeur, il est nécessaire de faire le choix des filières. Pour ce faire, la plateforme de la province du Salamat a opéré le choix de la filière maïs avec chaîne de valeur la farine de maïs.



La mise en place des plateformes est inscrite dans le programme d'activités du Projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable.