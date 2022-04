Tchad : une première à Faya, la ville dotée d'un dépôt de gaz butane

Trois semaines après, le chef de l'État répond favorablement aux doléances exprimées par ses concitoyens de la province de Bourkou en dotant la ville de Faya d'un centre de dépôt de gaz butane.



C'est la société Gazcom qui a été instruite par le PCMT de rendre le gaz accessible à tous les ménages et au même prix que le autres villes.



Le directeur général de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad (ARSAT) a pour sa part pris l'engagement devant les populations de traduire dans les faits les orientations du président du CMT.



"Faya Largeau sera régulièrement et suffisamment approvisionné en gaz et au même prix que la ville de N'djamena", a-t-il promis.



Le gouverneur du Borkou, Hassan Saleh Aldjinedi, a indiqué pour sa part que "c'est un ouf de soulagement pour les populations de son territoire".



"Nous faisons une œuvre très utile en terme de lutte contre la désertification, mais aussi pour permettre aux populations d'avoir de l'énergie domestique disponible. Ce n'étais pas le cas, il fallait chercher parfois le bois qui n'était même pas disponible à côté", a indiqué Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.



La bouteille de 6 kg est à 5000 Fcfa.