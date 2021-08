TCHAD Tchad : une réflexion et des recommandations sur l'apport des personnes handicapées à Doba

Alwihda Info | Par Djikoloum Frederic Ngardodjim - 12 Août 2021





Une journée de réflexion sur le rôle et l'apport des personnes handicapées pendant cette période cruciale de transition s'est tenue le 11 août 2021 au centre Jean Paul II de Doba. Cette journée qui a réuni les personnes handicapées de la province du Logone Oriental est l'initiative du Réseau des personnes handicapées du Tchad (REPHAT).

Le coordonnateur provincial de l'association des personnes handicapes du Logone Oriental, Ngarhinguene Richard, a salué cette initiative avant de demander a ses pairs de contribuer activement aux échanges afin de formuler des propositions pouvant permettre a la transition de bien gérer le pays et de prendre en compte leurs préoccupations.



Dans son intervention, le président du REPHAT, Galmai Moussa Abdramane, a demandé au Conseil militaire de transition (CMT) de les impliquer dans la gestion du pays mais également dans le dialogue national inclusif qui se pointe a l'horizon. Car dit-il, les personnes handicapées comme celles bien portantes apporter leur pierre à la construction du Tchad.



Apres les échanges, les participants ont formulé une recommandation à l'endroit des autorités de transition. Ils recommandent au gouvernement : de mettre en place des mécanismes permettant l'application de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; d'accélérer le processus et la délivrance de la carte nationale d'invalidité ; de tenir compte des personnes handicapées des provinces dans toutes les instances de décision ; et de financer tous les projets en instance de financement avec les 5% de la zone pétrolière.



Ils suggèrent également d'impliquer toutes les délégations provinciales dans le budget de la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées, d'impliquer les personnes handicapées dans toutes les instances de la transition et dans tout le dialogue national inclusif, de créer un département ministériel dédié exclusivement à la question du handicap, et de créer un fonds spécial pour le financement des personnes handicapées.



