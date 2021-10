Tchad : une réunion de plaidoyer contre la poliomyélite a eu lieu à Mao

Avant le début de la réunion proprement dite, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a demandé aux participants d'observer une minute de silence, en la mémoire de Adoum Moustapha, correspondant de la RNT, décédé le 24 octobre à Mao.



C'est au gouvernorat que la cérémonie a eu lieu, en présence des autorités administratives civiles, traditionnelles, responsables des ONG, des représentants des associations des jeunes et des femmes, du responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en présence du délégué de la santé publique du Kanem, Djibert Ahmat Haliki. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général de la province du Kanem, appelle les organisations des jeunes, des femmes, les chefs traditionnelles et religieuses, à la sensibilisation de la population, sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite.



Pour le délégué, cette campagne se fera à travers le porte-à-porte. Il demande aux représentants des jeunes, des femmes et les leaders religieux de les accompagner pour la réussite de cette campagne de vaccination qui se déroulera du 29 au 31 octobre 2021. Enfin, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël demande aux autorités de les aider à éradiquer ce fléau dans le pays en général, et la province du Kanem en particulier.