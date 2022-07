Tchad : une rue à Ndjamena au nom de Haggar Terap, sultan de Dar Zaghawa

La cérémonie du baptême de cette rue a eu lieu ce 21 juillet 2022, à l'esplanade du stade du Diguel, en présence de plusieurs autorités et de la famille du défunt sultan du Dar Zaghawa, Haggar Terap.



En effet, c'est le rue 6649, dans le 8ème arrondissement de Ndjamena qui a eu l'honneur de prendre le nom de Haggar Terap, sultan de Dar Zaghawa.



Selon un témoignage fait par la famille du sultan Haggar Terap, le défunt sultan a marqué l'histoire de la communauté Zaghawa, dans tout son ensemble et la famille Haggar, en particulier.



« Le sultan Haggar Terap brillait par son désir d'illuminer la communauté Zaghawa. Il tissait des relations avec les autres royaumes du Tchad et les royaumes des pays voisins, à l'exemple du Nigeria, la Libye et le Soudan », explique le témoin.



Il faut retenir que le sultan Haggar Terap a vécu de 1858 à 1939, et a régné pendant 30 ans (1909 à 1939), alors que la fondation du sultanat remonte à 1619.