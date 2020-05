Tchad : une saisie de 320 bœufs offerte par la douane pour la lutte contre le Covid-19

Un troupeau de 320 têtes de bétail qui se rendait au Nigeria, a été intercepté et saisi par des éléments de la direction mobile de surveillance et de répression du service des douanes et des droits indirects, suite à des soupçons de trafic.



L'opération a eu lieu dans deux localités : Eténa et Mandélia, au Chari Baguirmi.



Le commandant du groupement de lutte contre la fraude, Moussa Ali Dougoro, a expliqué mardi qu'il y a de la contrebande et de la fraude documentaire. Selon lui, la justice a délivré une ordonnance de saisie au profit de la douane.



Le Parquet a demandé à ce que le troupeau soit départagé au profit d'institutions publiques. Le troupeau a donc été distribué par la direction mobile de surveillance à la cellule de veille et de sécurité sanitaire (180), au ministère de la Santé publique (30), à la Maison d'arrêt de N'Djamena (40) et à la direction générale des douanes et des droits indirects (70).



Le directeur financier adjoint du ministère de la Santé publique, Mahamat Ismail Hosky, s'est félicité de la remise de 30 têtes de bœufs au profit du personnel de la santé qui est en première ligne de la lutte contre le Covid-19.