Tchad : une tornade fait des dégâts dans un quartier à Pala

En plus des dégâts matériels, un incident grave est survenu à l'usine d'égrenage de la ville. Un gros arbre a été déraciné par la tornade et est tombé sur un gros porteur des Bals, causant des dommages considérables.



Les habitants du quartier coton sont sous le choc et tentent de se remettre de cet événement imprévu. Certains ont perdu leur maison et doivent maintenant trouver un nouveau lieu de résidence. D'autres ont eu de la chance et n'ont subi que des dommages mineurs.