Tchad : utilisation de certains produits naturels, un risque pour la santé

Dans la ville de Ndjamena, la majorité des jeunes consomment des produits naturels tels que Al-Halal Herbal Mixture et Barakalahu Herbal Mixture, sans penser aux effets secondaires. Utilisés pour des raisons d’efficacité dans le traitement de plusieurs maladies, ces produits naturels, communément appelés « boom » par les consommateurs, ont envahi les marchés de la ville, au prix de 1000 FCFA.



« Certaines personnes ont choisi un produit comme Al-Halal, afin d’avoir plus de contrôle et une influence positive sur leur santé », explique Sabouka, vendeur de pain au grand marché. La plupart des produits naturels ont une longue histoire d’utilisation sans danger. « Mais ce n’est pas le cas pour deux produits dont l’efficacité présente un doute certain », estime Sadam, vendeur de ces produits depuis trois ans, en face de la Grande Mosquée. Certains ont regretté d’avoir utilisé ces produits, selon Mamouth Bouba, jeune habitant le quartier Ardep Djoumal, dans le 3ème arrondissement. « C’est un produit dangereux pour la santé », déplore-t-il. Par contre, d’autres ne regrettent rien et continuent à l’utiliser. Pour Bisso Djidda, étudiant à l’université de Ndjamena, « boom est efficace, me permet d’être en forme et m’aide à perdre le poids ».



Les produits de santé naturels font partie intégrante dans la gestion de la santé individuelle. Mais le plus important est d’avoir des informations suffisantes sur le produit, ou à travers une consultation d’un spécialiste de la pharmacopée traditionnelle. Cela étant, l’on doit reconnaitre que toute substance naturelle ou synthétique, ayant un effet sur l’organisme, peut s’avérer un danger sur la santé humaine. Certaines personnes sont sensibles au risque, à savoir les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes âgées, les enfants, etc.



En définitive, quelle que soit l’efficacité de ces produits naturels, il faut également reconnaitre que les autorités concernées ne maitrisent pas toujours leur contrôle, surtout ceux venant de l’extérieur du pays. Le risque est donc grand pour la santé des populations qui manquent généralement d’informations appropriées et qui, par suivisme, consomment ces produits. A cette allure, la mairie et le ministère de la Santé sont interpellés, pour protéger la santé des consommateurs.