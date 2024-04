Tchad : vaccination contre la PPCB et PPR à Kelo

Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la pneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la peste des petits ruminants (PPR), c'est ce matin du 04 avril 2024 que les éleveurs de Kelo ont bénéficié de ces vaccins.



La mobilisation est faite au quartier Bargadje 2, dans le troisième arrondissement de la ville de Kelo. Depuis tôt le matin, les éleveurs de quatre arrondissements de la ville se dirigent avec leurs bétails dans le camp de la vaccination.



Le chef secteur, Assim Ousmane Abbakora, accompagné du chef de poste vétérinaire de Kelo, Sougou Goudja, sont arrivés sur les lieux. Ils appellent les éleveurs à sortir massivement pour faire vacciner leurs animaux.



La dose du vaccin étant de 100 frs, il ne sert à rien de laisser son animal mourir à cause de cette maigre somme. A cet effet, le chef secteur encourage beaucoup plus la vaccination des moutons et des chèvres.



Il est à noter que pour cette matinée, plus de deux cents têtes ont été vaccinées. Par ailleurs, la vaccination dans ce site continue jusqu'au 05 avril.