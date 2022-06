Tchad : vers des pratiques innovantes d'agriculture au Mandoul face aux changements climatiques

L’Alliance mondiale contre le changement climatique au Tchad (AMCC) du Mandoul a tenu le 2 juin une atelier départemental d'information et de sensibilisation sur l'impact du changement climatique et les méthodes d'atténuation et d'adaptation.



Dans son allocution, le chef de projet a souligné que l'objectif est de sensibiliser les participants sur les causes principales du changement climatique et les impacts sur les productions agricoles.



L'AMCC, l'ONG Morija et l'association pour la promotion de la filière karité (APROFIKA) ont en commun un projet de dynamisation des pratiques innovantes d'agriculture intelligente et résiliente au changement climatique dans la province du Mandoul.



Le sous-préfet de Koumra rural, représentant du préfet du Mandoul Oriental, Abdraman Yaya, a salué les efforts déployés pour la réalisation des activités.