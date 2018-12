Tchad : vers l'instauration du visa à l'arrivée

Un visa à l'arrivée pour les pays ne disposant pas d'accord avec le Tchad pourrait être instauré à compter du 1er janvier 2019. L'instauration du visa à l'arrivée nécessite l'introduction du tarif de « visa à l'aéroport » dans la loi de finances 2019.



Le « visa à l'arrivée » à I'aéroport est une approche adoptée par beaucoup de pays africains dont le Gabon, l'Éthiopie, le Kenya, le Burkina Faso, la Tunisie ou encore l'Egypte. D'après le gouvernement, il présente énormément d'avantages parmi lesquels : la facilitation de l'obtention de visas et l'augmentation du nombre de touristes.



Ce visa touristique devrait couter 35 000 Francs CFA pour les pays de la zone Afrique et 65 000 Francs CFA pour le reste du monde.



A chaque arrivée d'un vol, les recettes consulaires seront recouvrées et reversées instantanément au trésor par un agent comptable public. La nouvelle démarche pour l'obtention d'un visa par un touriste se présentera comme suit : Tout touriste qui désire venir au Tchad devra se connecter sur Ie site eVisa du Tchad pour formuler sa demande de visa et fournir tous les documents nécessaires pour I'obtention du visa. Lors de sa demande, il aura le choix entre faire une demande de visa consulaire ou de visa à I'arrivée à l'aéroport.



Dès l'adoption de la loi de finances 2019 par l'Assemblée nationale, un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances, des Affaires Etrangères, de la Sécurité publique et du Tourisme définira les modalités d'application et la liste des pays concernés par ce visa.