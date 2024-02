Tchad : vers l'octroi de terrains et motos aux enseignants pour compenser les mesures d'austérité

Le président du comité, Djimhoudel Faustin, a informé ses confrères enseignants des résultats de leurs récentes discussions avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation. Sur les sept revendications mises en avant par le syndicat, cinq ont été acceptées par le gouvernement. La principale victoire mentionnée fut la réintégration des primes retirées suite aux 16 mesures d'austérité gouvernementales.



Djimhoudel Faustin a également fait part de l'offre du gouvernement d'attribuer des terrains et des motos aux enseignants en guise de compensation pour les mesures d'austérité, une proposition qui a suscité des avis partagés parmi les enseignants. Cependant, la majorité semble favorable à l'acceptation de cette offre, à condition que sa mise en œuvre ne subisse pas de retard.



Selon les dires du Premier ministre, cette décision émane directement du Président de la République, ce qui conforte le comité dans l'attente de la concrétisation de cette promesse. Le Premier ministre a invité le comité à une nouvelle rencontre le 5 mars pour discuter des détails de l'attribution des terrains et des motos.



Faustin a rappelé l'importance de continuer l'enseignement pendant que les négociations avec le gouvernement se poursuivent, soulignant que le dialogue reste ouvert.



La grève des enseignants, débutée le 6 janvier en réponse à l'inaction du gouvernement face à leurs revendications, a été temporairement suspendue en raison des promesses du gouvernement d'adresser leurs préoccupations.