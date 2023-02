TCHAD Tchad : vers une administration territoriale plus efficiente, les recommandations de la conférence des Gouverneurs

5 Février 2023



La conférence des gouverneurs de province du Tchad a tenu sa 5ème édition du 3 au 5 février 2023 au Palais des arts et de la culture à N'Djamena.

La nomination des Chefs des Unités Administratives doit se faire sur la base de la compétence et de la probité morale. Les Unités Administratives doivent être renforcées en termes de ressources humaines et matérielles. Les Chefs des Unités Administratives doivent être maintenus à leur poste pour un délai raisonnable. Le traitement des Chefs des Unités Administratives doit être revalorisé. Les crédits de fonctionnement et les fonds de sécurité alloués aux Chefs des Unités Administratives doivent être augmentés de manière substantielle. Les Autorités Traditionnelles doivent être renforcées. Les bureaux et résidences des Chefs des Unités Administratives doivent être construits, réhabilités et équipés. Les Forces de Défense et de Sécurité doivent être renforcées en personnel, moyens roulants et matériels de maintien de l'ordre. Les Chefs des Unités Administratives doivent être dotés d'uniformes de commandement. Le Décret portant composition et organisation des cabinets des Gouverneurs de province doit être révisé. Les Unités Administratives et les chefferies traditionnelles doivent être délimitées. Les capacités des comités locaux de paix et de résolution des conflits doivent être renforcées en termes de moyens techniques et financiers. Les textes régissant le foncier au Tchad doivent être réactualisés. Les couloirs de transhumance doivent être matérialisés et respectés. La tenue de la Conférence des Gouverneurs de Province doit être institutionnalisée et tenue tous les deux ans.

Ces recommandations ont été émises à N'Djaména le 05 février 2023 par les participants de la Conférence. Les participantes et participants, considérant le contexte politique, institutionnel et les défis en matière de cohésion sociale et d'unité nationale, ont émis les recommandations suivantes :





