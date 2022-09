Tchad : vers une cartographie des violations des droits humains de 2005 à 2021

Un atelier de formation des enquêteurs sur la méthode de réalisation de la cartographie des cas de violation des droits de l’Homme au Tchad, s’est ouvert le 5 septembre à Bakara.



L'atelier formation vise à former les participants et participantes, sur la méthodologie de réalisation de la cartographie des cas des violations des droits de l'Homme au Tchad, à compter du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2021.



Pour le représentant par intérim du Haut-commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Félix Ahouansou, cet atelier est organisé pour former sur la méthode de collectes des documents (rapports, articles de presse, témoignages, procès-verbaux) existants au plan national et international, sur les droits de l’Homme au Tchad.



Le projet de la cartographie permettra de faire l’inventaire des violations graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, et de faire des propositions en ce qui concerne les mécanismes éventuels de justice transitionnelle.



D’après Félix Ahouansou, ce rapport pourra être utilisé par la justice pour aller vite dans l'enquête et la stratégie de poursuite des cas de violations les plus flagrants. Il servira également aux militants des droits de l’Homme pour sensibiliser sur les questions liées au droit international relatif aux droits humains et dans leur plaidoyer international.



Lançant la formation, le secrétaire général du ministère de la Justice, chargé des droits humains, Madjitangué Trahogra, rappelle que le Tchad a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux. Il appelle les participants à être assidus et attentifs aux différents modules de formation. Le projet de cartographie est financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies.

L'atelier est d'une durée de 4 jours.