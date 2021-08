Tchad : vers une issue pour les lauréats professionnels au chômage après une rencontre avec le CMT

Depuis trois mois, les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique luttent pour leur intégration à la fonction publique. Par leur dynamisme, solidarité et courage, ils ne lâchent rien et persistent. C'est sous cet angle qu'une assemblée générale a eu lieu ce dimanche 21 août 2021 dans l'après midi à l'école associée F'DAR au septième arrondissement de N'Djamena.



Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour : le compte rendu à la base de la rencontre des lauréats avec les membres du Conseil militaire de transition (CMT) qui a eu lieu la semaine dernière à la présidence de la République, le projet de l'entrepreneuriat et le maintien des actions de revendications.



Le porte-parole des lauréats, Neuzilka Emmanuel, a relaté quelques points essentiels de la discussion avec les autorités mais le point central était la question de l''intégration à la fonction publique. Ce qui ressort est que le décret sera cette fois-ci signé. Une lueur d'espoir pour les lauréats en écoutant cette information du porte parole.



"Nous ne luttons pas seulement pour les professionnels de l'éducation mais pour tous les diplômés sans emploi car l'arrêté prendra un bon nombre de personnes, donc les généralistes sortis des universités seront pris en compte", a-t-il informé.