TCHAD Tchad : violences au Batha, "la situation est bien maitrisée" (ministre Administration du territoire)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Décembre 2020



24 personnes sont décédées samedi dans des violences à Achiguek, au Batha Est.





Le général Mahamat Ismaël Chaibo a assuré que "la situation est sous contrôle", et que la justice est "en train de faire son travail". "On était un peu surpris et choqués à la fois. C'est un évènement très douloureux. Il y a six jours le Maréchal du Tchad était ici, la province du Batha l'a bien accueilli, tout était bien (...) Ce n'est pas un conflit intercommunautaire, c'est un problème de territoire qui oppose deux communautés. Ce qui est déplorable, il y a eu mort d'hommes. Je me suis déplacé sur le terrain. Le gouverneur était sur place avec l'ensemble de l'administration. La situation est bien maitrisée. Mais quand même, de part et d'autre, il y a 24 cas de personnes décédées des deux communautés".

La délégation ministérielle a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a réuni les parties en conflit. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Oum Hadjer est saisi du dossier. Il a assisté aux négociations et "fera la lumière dans cette histoire".



"La justice va faire son travail parce que c'est inadmissible que pour un oui ou non, les gens se massacrent comme ça. Ça ne doit pas se faire", indique le ministre de l'Administration du territoire.



Le conflit est lié à un différend entre deux communautés sur des revendications pour des portions de terre, précise le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene.



