Tchad : violences entre deux familles autour d’un champ au canton Miandoum, 5 blessés

Poutouguem - Une altercation familiale a éclaté le jeudi 8 juin 2023 entre deux familles dans un champ à Poutouguem, canton Miandoum, faisant cinq blessés, dont deux cas graves.



Si la période de récolte est souvent marquée par les conflits entre éleveurs et agriculteurs, celle des labours et semis peut également être le terrain de tensions familiales. Dans ce cas précis, deux familles se sont disputé la propriété d'un champ acquis par héritage il y a plusieurs années. L'affaire a été portée devant le tribunal qui a rendu un verdict en faveur de Beramgoto Djider, qui se considère comme le propriétaire légitime du champ litigieux.



Alors que les travaux agricoles étaient en cours, Beramgoto affirme avoir été attaqué par une dizaine de personnes accompagnées de leur famille. Lui-même et deux membres de sa famille ont été transportés à l'hôpital du district de Bébédjia pour y recevoir des soins.



Interrogé par téléphone, le chef de canton de Miandoum, Hongmbaye Djasro, s'est dit surpris de voir ce problème ressurgir malgré la décision de justice rendue à ce sujet. Les membres de l'autre famille se trouvent actuellement au centre de santé de Moukassa, dans le canton de Kome Ndolebe. Le chef de canton a souligné l'importance pour les blessés des deux camps de recouvrer leur santé avant de reprendre leur affaire devant la justice.



Il est crucial de privilégier la voie judiciaire afin d'éviter tout nouvel acte de violence et de préserver la vie de chacun.