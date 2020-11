Tchad : visite de Déby à Bongor, une délégation de militants fait un accident de la route

Une délégation terrestre en provenance de N'Djamena et en direction de Bongor, au Mayo Kebbi Est, a fait un accident mardi nuit vers 23 heures à Moulkou, une ville à cheval entre Bongor (40km) et Guelendeng.



Plusieurs personnes sont grièvement blessées.



Le chauffeur d'un véhicule Hilux de la délégation a tenté d'éviter une collusion de voitures et a dévié son volant sur un pont. Deux passagers ont la main cassée tandis que d'autres personnes ont subi des chocs.



Des jeunes ont plongé dans l'eau pour sauver des personnes de la noyade.



D'autres jeunes qui étaient présents sur le pont à voie unique, au moment du freinage brusque des voitures, ont fait une chute libre. Un jeune a le bras cassé tandis qu'un autre à subi un choc à la tête et à la hanche.



Les blessés sont évacués au district sanitaire de Moulkou.



La délégation se rend à Bongor pour accueillir le chef de l'État qui est attendu demain dans la ville, à l'invitation de militants qui souhaitent honorer sa visite et son titre de Maréchal du Tchad sachant que Idriss Déby a fréquenté le lycée Jacques Moudeina.



Le pont de la ville de Moulkou a été construit dans les années 60. Une grande partie des gardes fous est dégradée par de tels accidents.