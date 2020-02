Tchad : visite ministérielle au siège de la douane et à Ngueli

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderamana Mouctar Mahamat et le secrétaire d'Etat aux Finances, Ahmed Alkhoudar Ali Fadel, ont visité lundi le nouveau siège de la douane à Chagoua, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena et la plateforme douanière de scan de Ngueli.



Le nouveau siège de la douane est en phase de fin de construction, étant réalisé à plus de 90%. Il devrait prochainement être inauguré.



Le bâtiment de six étages comprend entre autres 115 bureaux, un restaurant, un magasin et des salles techniques.



"Nous sommes venus avec mon collègue des finances pour constater ce qui a été fait. Actuellement, c'est un bâtiment déjà prêt à être utilisé, tant bien qu'il y a quelques petites réserves qui peuvent être arrangées dans la réserve de garantie qui doit durer encore une année", a souligné le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderamana Mouctar Mahamat.



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, s'est également félicité de l'avancée des travaux.



A Ngueli, la délégation ministérielle a inspecté les travaux de construction de la plateforme de scannage douanier, un système informatique visant à contrôler les marchandises. Elle permettra aux services des douanes de mieux lutter contre la fraude, la contrefaçon et la criminalité.



Selon le ministre Tahir Hamid Nguilin, "ça permettra d'avoir un contrôle à 100% de tout ce qui entre au Tchad par cet accès de Ngueli, et de vérifier qu'il n'y ait pas de trafics illicites, qu'on ne fraude pas sur les tarifs ou les déclarations. Ca permettra également d'avoir une fluidité, une rapidité de traitement, d'accroitre les recettes, d'abaisser les coûts. C'est un projet très important."



Le directeur général des douanes et des droits indirects, Abdelkérim Charfadine Mahamat, a fait part de sa satisfaction pour cette modernisation de la douane.