Tchad : "vous aurez l'impression de lutter contre des titans", Youssouf Tom

Dans son discours, Youssouf Tom a demandé aux magistrats "de faire violence aux mentalités pour redorer le blason de la justice". Il a reconnu que les conditions d'exercice du métier sont "très difficiles" mais a affirmé que "cela ne doit pas être une excuse".



Aux magistrats entrants, Youssouf Tom a annoncé les couleurs : "Vous aurez l'impression de lutter contre des titants car on est à un moment où beaucoup de personnes cherchent à rendre justice sans toutefois avoir l'habilitation, la qualification et des fois avec la complicité de certaines autorités administratives voire judiciaires".



Le procureur sortant a exhorté les magistrats à continuer la lutte contre les pratiques ancrées dans l'administration qui s'apparentent à la concussion et le prélèvement systématique des pourcentages dans tout acte lucratif, fut-il d'un règlement amiable d'un litige.



Après plusieurs années de service au parquet d'instance de N'Djamena, Youssouf Tom a été nommé président du Tribunal de commerce.