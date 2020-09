Tchad : "vous prenez les médicaments de la rue, ça va détruire votre rein, votre foie"

Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismaël Bahar Bachar, a mis en garde mardi à Abéché contre l'utilisation des médicaments de provenance douteuse et ses effets néfastes sur la santé humaine.



"Ceux qui prennent les médicaments à la maison, surtout les médicaments de la rue, faites beaucoup attention. Vous prenez les médicaments à moins de 500 F, et ça va détruire votre rein, votre foie. À ce moment là, c'est très compliqué", a expliqué Dr. Ismaël Bahar Bachar.



"Je conseille vivement, venez vers les hôpitaux. Aujourd'hui les médicaments de Chikungunya c'est gratuit. Il y en a dans tous les centres de santé, et si ça manque, le délégué est là. Il nous signale et on vous envoie", a-t-il ajouté.



Selon lui, "au niveau de la pharmacie provinciale, les médicaments sont disponibles, c'est bien aéré, l'équipe est disponible."



S'agissant des centres de santé où les médicaments ne sont parfois pas disponibles à temps, la délégation sanitaire va prendre des dispositions pour pallier à cette difficulté.