TCHAD

Traite des personnes et pratiques esclavagistes au Tchad : "une situation alarmante"

Alwihda Info | Par Golmem Ali - 31 Octobre 2021

VIDÉO. Traite des personnes et pratiques esclavagistes au Tchad : « C’est inhumain, dégradant, ce sont des cruautés. On n'a jamais posé ces problèmes sur la table », s'indigne le coordonateur de l'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'Homme (ARED), Madjiyara Ngar Alkoua.