Violences en milieu scolaire au Tchad : Le CAJPDET joue la carte de la sensibilisation

La démarche du CAJPDET s'énonce sous la forme de causeries et d'entretiens avec les élèves autour des questions brûlantes et préoccupantes de l'heure notamment : la paix , la cohabitation pacifique, la concorde nationale et la cohésion sociale. En prenant la parole , le représentant du proviseur du lycée d'enseignement technique commercial de N'djamena a tenu à remercier le collectif "pour le choix porté sur son établissement" avant de convier par la suite les élèves " a suivre avec beaucoup d'attention le message qui leur sera adressé''.



Le président du CAJPDET, Mahamat El-Mahdi Abderamane, a expliqué que son association "ne pouvait rester tranquille face aux comportements déviants observés ces derniers jours dans certains établissements". Il a saisi l'occasion pour rappeler aux élèves que "l'école est un lieu par excellence pour cultiver la tolérance et l'amour, où on entretien la camaraderie. En un mot, c'est lieu de brassage et de socialisation entre tous les jeunes tchadiens venant de divers horizons " .



Aussi a-t-il ajouté que'' l'établissement scolaire n'est pas un ring, mais un lieu d'acquisition du savoir, du savoir être, du savoir vivre, de l'instruction, un lieu de brassage et de socialisation".



Signalant au passage les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays pour améliorer le système éducatif, Mahamat El-Mahdi Abderamane a exhorté les élèves "à profiter du privilège pour se concentrer sur les études".



"Nous vous prions aussi de respecter vos enseignants car ils sont vos seconds géniteurs. Vous devez aussi vous aimez les uns les autres en développant au milieu de vous un esprit de camaraderie. Ne ne voulons plus entendre parler de violences en milieu scolaire, ne tentez pas de pertuber", a-t-il insisté.



Achevant son intervention, le président du CAJPDET a rappelé aux élèves "qu'on soit du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'ouest , notre mère patrie c'est le Tchad et le bleu or rouge est notre seul tricolore. Les 16 millions de tchadiens doivent vivrent en paix sur tous les 1 284 000km2". Une photo pour la postérité a clôturé la rencontre.