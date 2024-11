YouthConnekt et le PNUD : Un duo gagnant pour l'émancipation de la jeunesse tchadienne

La Directrice Régionale a souhaité partager sa vision et ses préoccupations concernant la jeunesse tchadienne. Elle a exprimé son intérêt pour le projet du Ministre et a salué son leadership visant à changer les mentalités de la jeunesse, en la plaçant au centre de ses initiatives.





Elle a également souligné que le Tchad est un partenaire prioritaire pour le PNUD, qui est prêt à accompagner le pays dans ses projets, surtout maintenant qu'il sort d'une période de transition.





Préoccupations du Ministre

Le Ministre Abakar Djermah Aumi a posé deux questions clés :



Intégration de la Synergie du Département : Comment le PNUD peut-il intégrer la nouvelle synergie du département et offrir des solutions concrètes aux attentes de la jeunesse tchadienne ?



Opportunités d’Emploi par l’Industrie Sportive : Comment l'industrie sportive peut-elle être utilisée pour créer des opportunités d'emploi ?





Initiatives et Projets

La Directrice a été particulièrement intéressée par l'initiative YouthConnekt, qui vise à établir des YouthConnekt Ambassadors. Elle a trouvé cette initiative innovante et a reconnu son potentiel pour améliorer l'utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse africaine.





Le Ministre a également présenté une nouvelle stratégie pour rendre dynamique le projet 50 000 emplois décents pour les jeunes, qui comprend :



Identification et financement des futurs champions entrepreneurs nationaux.

Promotion des jeunes entrepreneurs sur les marchés régionaux pour en faire des champions continentaux.

Soutien aux jeunes entrepreneurs régionaux pour les transformer en patrons d'entreprises multinationales dans 10 à 15 ans.





Soutien du PNUD

La Directrice a accueilli ces idées avec enthousiasme et s'est engagée à collaborer avec le ministère pour faire de ces initiatives des opportunités concrètes. Elle a exprimé sa volonté de soutenir et défendre ces projets, soulignant que le Tchad est le premier pays africain à adopter une telle approche.





Cette réunion marque une étape importante pour le développement de la jeunesse au Tchad et le renforcement des partenariats avec le PNUD pour des solutions durables.