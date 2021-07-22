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AFRIQUE

باسيلي إيكويبي ممثلاً سامياً للاتحاد الأفريقي في تشاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 22 Juillet 2021


باسيلي إيكويبي ممثلاً سامياً للاتحاد الأفريقي في تشاد

عين الاتحاد الأفريقي ممثلا ساميا له في تشاد ، وهو الدبلوماسي الكنغولي باسيلي إيكويبي وكما يمثل إدارة الاتصال في الاتحاد الأفريقي بتشاد ، ورحب بذلك الحكومة التشادية عبر وزير الخارجية السفير شريف محمد زين.

وأن المهمة الأساسية لممثل السامي الجديد للاتحاد الأفريقي بتشاد هو متابعة الانتقال والتفاعل مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية التشادية وكذلك الشركاء الدوليين من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي والتوافقي والسلمي في تشاد.
 
للإشارة فقد عين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فكي محمد ، في 2 يونيو 2021 ، البروفيسور إبراهيما فال السنغالي ممثلا ساميا لدعم الانتقال في جمهورية تشاد ، ورفضت الحكومة الانتقالية التشادية الترحيب به بحجة عدم إبلاغها بشكل إداري.
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