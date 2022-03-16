









TCHAD مقترحات الحركات المسلحة التي يتم التفاوض حولها مع الوفد الحكومي كما يلي:

Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Mars 2022







1 - إقرار وقف إطلاق نار عام وفوري ومتزامن في جميع أنحاء البلاد. قبل بدء الحوار الوطني الشامل في منتصف مايو



2- وقف جميع أشكال العداء مهما كان نوعها للحملات الإعلامية للتشهير.

3- الإفراج الفعلي والفوري وغير المشروط عن جميع أسرى الحرب والسجناء السياسيين وأسرى الرأي بمرسوم خاص.



4- المضي بالاتفاق المتبادل على برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمقاتلين. كما ينبغي تطبيق أحكام إعادة الإدماج على النشطاء المدنيين المنفيين العائدين إلى تشاد. سوف يستفيدون من دعم مالي لبدء الأعمال التجارية.

5- تكوين جيش وطني حقيقي ، غير سياسي ، متعدد الأعراق.



6- إنشاء لجنة تحقيق رباعية خاصة (من المجلس العسكري / الحركات المسلحة / الوسيط / الأمم المتحدة) لتحديد المسؤولية عن اختفاء أسرى الحرب ومعاقبة الجناة عبر القضاء



7- تشكيل لجنة تحقيق وجرد وتقدير للأضرار التي ارتكبها الجيش التشادي لمدة 18 عاما في منطقة كوري بوقيري والمناطق المحيطة بها لتعويض الضحايا.

8-فتح تحقيق في جميع الجرائم المماثلة الأخرى في مناطق البحيرة ، كانم ، بوركو تبستي لوغون ، وداي ، دار سيلا ، سلامات وغيرها.

9- تعهد رسمي من قبل المجلس العسكري بوضع حد فوري وغير مشروط للقمع الدموي لجميع التظاهرات السلمية.

10- مشاركة السياسيين العسكريين في السلطة في جميع هياكل الدولة والمؤسسات الأخرى:

أ- الهيئات التنفيذية

ب- تشريعية

ج- القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى.

11- مراجعة ميثاق الفترة الانتقالية والمشاركة العادلة لأعضاء الحركات السياسية والعسكرية في أجهزة المرحلة الانتقالية.

أ- CMT (المجلس العسكري الانتقالي)

ب- CODNI (لجنة الحوار الوطني الشامل)

بالإضافة إلى الحركات السياسية العسكرية والحركات المتحالفة ، يجب على أعضاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية الانضمام إلى المجلس العسكري

12- اندماج المدنيين العائدين من المنفى في الوظيفة العامة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لمن يرغبون.

13- تشكيل هيئة للمصالحة وتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي.

14- تشكيل حكومة جديدة من الكوادر الوطنية ، تشمل جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين

يجب تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم إلى العدالة.

15- حظر مشاركة أعضاء جميع مؤسسات المرحلة الانتقالية (المجلس العسكري والحكومة) في أول انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية

16- دعوة الدول الوسيطة والمؤسسات الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) لضمان متابعة واحترام الالتزامات التي تم التعهد بها

17- إعادة هيكلة

القوات المشتركة بين تشاد والسودان بمشاركة الحركات المسلحة .

18- بعد اتفاق السلام ، يمكن للذين يرغبون في المساهمة في بناء الديمقراطية ، أن ينشئوا أحزاب سياسية. و سيتعين اعتماد إجراء خاص معجل لإضفاء الشرعية على قائمة جماعية للأحزاب المسجلة.

19- إنشاء ثلاث (3) لجان ثلاثية (CMT-MPMA-Civil)

- السياسة والقانونية ،

- الدفاع والأمن ،

- الاقتصادية والاجتماعية

20- المفوضية المكونة من الدولة الوسيطة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول المجاورة والمنظمات شبه الإقليمية ، من أجل ضمان أمن الحركات السياسية العسكرية والحركات المتحالفة قبل وأثناء وبعد الحوار الوطني الشامل.





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