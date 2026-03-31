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N’Djamena : vaste opération de contrôle, plus de 300 véhicules saisis


Alwihda Info | Par Alwihda - 31 Mars 2026



N’Djamena : vaste opération de contrôle, plus de 300 véhicules saisis
Le 31 mars 2026 à N’Djamena, une vaste opération de contrôle des véhicules a été menée par une commission interministérielle avec le soutien des forces de sécurité. L’objectif est de lutter contre les infractions routières, notamment les vitres fumées, les fausses plaques ou l’absence d’immatriculation.

Plus de 300 véhicules en infraction ont été saisis lors de ces contrôles déployés sur les principaux axes de la capitale. Le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmat Aghabache, présent sur le terrain, a salué le travail des équipes et a insisté sur le respect strict des règles.

Les autorités ont affirmé leur volonté de poursuivre ces opérations jusqu’à un assainissement total du secteur, en mettant fin notamment aux pratiques liées aux fausses plaques, y compris dans l’administration.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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