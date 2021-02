​Coalition pour le Sahel : prise de fonctions du haut représentant Djime Adoum

Le nouveau haut représentant de la Coalition pour le Sahel, Djime Adoum, a pris ses fonctions ce mardi à N'Djamena.



Le président de la République Idriss Deby s'est félicité d'une nouvelle phase qui s'ouvre. "Je suis fier qu'il s'agisse d'un fils du Tchad et je le félicite", a déclaré le chef de l'État dans un message Twitter.



Djime Adoum a été nommé il y a quelques jours par décret du chef de l'État à ce nouveau poste. Il a précédemment occupé le poste de secrétaire général du CILSS et ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation.



Le sommet de la Coalition pour le Sahel s'est tenu ce mardi matin à N'Djamena, en présence de plusieurs dirigeants africains. Le président français Emmanuel Macron y a pris part par visioconférence.



La coalition repose sur 4 piliers a savoir : lutter contre les groupes armés terroristes, renforcer les capacités des forces armées des États de la région, soutenir le retour de l’État et des administrations sur le territoire, et aider au développement.