​Coopération militaire entre le Tchad et la France : une séparation en bons termes

Définie comme l’une des plus grandes puissances militaires d’Afrique, le Tchad a développé au fil des années une stratégie et une expérience de terrain qui ont porté leurs fruits. Il bénéficie de multiples partenariats nationaux et internationaux, dont celui avec la France. Cette coopération s’est poursuivie durant de nombreuses années pendant lesquelles les armées tchadiennes ont œuvré à faire reculer le terrorisme et amélioré la stabilité du pays.



Le Tchad est également réputé pour sa capacité hors-norme de déploiement à travers plusieurs régions. Dans leur lutte antiterroriste, ils sont sur tous les fronts, s’engagent dans de nombreuses missions collectives comme celles du G5 Sahel ou de la Force Multinationale Mixte (FMM), ou encore l’opération Barkhane. Le président lui-même prend la tête des troupes pour faire face à l’insécurité qui touche une partie du peuple tchadien.



L’armée tchadienne n’hésite pas à franchir les frontières pour venir en aide à ses voisins. Ils ont par ailleurs dénoncé le manque de réaction de la communauté internationale après avoir lancé des appels à l’aide.



Cependant, grâce à la force conjointe des soldats tchadiens avec les pays de la FMM, et à leur réactivité prompte, plusieurs opérations de contre-attaques, notamment contre Boko-Haram, ont été menées au cours des dernières années, permettant le sauvetage de plusieurs civils, la libération de nombreuses zones du lac Tchad et l’arrestation d’un grand nombre de djihadistes.



La coopération franco-tchadienne a probablement contribué à faire reculer le terrorisme, contrairement à d’autres pays voisins dans lesquels les attaques djihadistes ont augmenté.