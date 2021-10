ACA : le Cameroun, 19ème État africain à adhérer

L'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique (ACA) a annoncé l'adhésion de la République du Cameroun en tant que 19ème Etat membre africain de l’ACA. Le Cameroun a apporté une contribution au capital souscrit de 11,37 millions d'euros, grâce au soutien financier de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour son adhésion à l'ACA. L'adhésion du Cameroun à l'ACA lui permettra de bénéficier des garanties de l'ACA pour attirer davantage d'investissements étrangers et d’améliorer le commerce régional et international.



Alors que les instruments d'atténuation des risques et la réduction du risque de crédit sur lesquels l'ACA jouent un rôle de catalyseur pour l’amélioration et la diversification de l'économie du pays, le gouvernement du Cameroun sera également en mesure d'accéder à une option viable pour l'assister dans sa quête à alléger le fardeau de sa dette. L'adhésion à l'ACA arrive à point nommé puisqu'elle est inscrite dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30) du Cameroun, qui vise notamment à faire du Cameroun un pays émergent par le développement de ses exportations et à l'ouverture de ses marchés locaux aux investissements étrangers.



Le nombre des projets prioritaires du gouvernement soumis à l'examen de l'ACA constituerait une bonne base pour la mise en œuvre de son plan de stratégie nationale SND30. L'ACA a couvert plusieurs des projets phares au cœur des plans stratégiques nationaux des Etats membres africains. La plupart de ces projets considérés essentiels pour accélérer le développement socio-économique et générer des flux d'investissements étrangers. L'ACA continue à jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre de ces projets phares sur le continent.