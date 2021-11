AMCOW : l’Union Africaine et la Namibie organisent une conférence sur l'eau et l'assainissement

Le Conseil des ministres Africains de l'eau (AMCOW), la Commission de l'Union Africaine (CUA) et le gouvernement Namibien organiseront, virtuellement et conjointement, la 8ème semaine africaine de l'eau (AWW-8) et la 6ème Conférence AfricaSan du 22 au 26 novembre 2021.



La Semaine africaine de l'eau et de l'assainissement offrira un cadre de dialogue et de partage des connaissances en vue de faire progresser le programme relatif à l'eau et à l'assainissement en Afrique. Les participants s'accorderont également sur des plans d'action visant à poursuivre la réalisation des objectifs des ODD relatifs à l'eau et à l'assainissement. Ces plans découleront des discussions menées tout au long de la semaine, sur les possibilités de solutions visant à surmonter les défis du secteur et à donner une impulsion finale à la réalisation de la Vision africaine de l'eau 2025.



La conférence se tiendra aussi bien en anglais qu'en français. C’est dans la tradition des sept éditions précédentes de la Semaine africaine de l'eau et des cinq conférences AfricaSan que s’inscrit la Semaine africaine de l’eau et de l’assainissement. Elle sera accueillie, bien que sous forme virtuelle, par la République de Namibie, pour le compte de et au nom de la région d'Afrique australe de l'Union africaine. Les conférences se tiennent à tour de rôle dans chacune des cinq sous-régions de l'Union africaine.



La Semaine africaine de l'eau et de l'assainissement a deux objectifs spécifiques, à savoir : assurer la sécurité de l'eau en Afrique d'ici 2030, et accélérer l'action visant à mettre fin à la défécation en plein air afin de réaliser l'accès universel à un assainissement et à une hygiène convenable et équitable pour tous d'ici à 2030. Dans ce contexte, le partage des connaissances et la diffusion d`informations pendant la conférence seront organisés autour de deux thèmes, et neuf sous-thèmes, ci-dessous présenté : la sécurité de l'eau pour la santé publique et le développement humain avec les sous-thèmes suivants : la gestion des eaux transfrontalières pour la coopération et le développement partagé.



Les représentants des États membres de l'Union africaine, les agences des Nations unies, les partenaires au développement, le secteur privé, la société civile, les organisations communautaires et les médias sont invités à participer à la conférence.