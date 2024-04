Afrique : Obiang Nguema et Sassou-Nguesso lauréats du trophée Babacar Ndiaye 2024

Le Comité de sélection des « Africa Road Builders », réuni le 18 avril 2024 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, a désigné les présidents équato-guinéen Téodoro Obiang Nguema Mbasogo et congolais, Denis Sassou-Nguesso, comme lauréats de l’édition 2024 du trophée Babacar Ndiaye.



Ils succèdent au chef de l’État malgache Andry Rajoelina, vainqueur du prix en 2023. Le président Obiang Nguema a été désigné « pour ses réalisations remarquables dans le domaine des infrastructures routières de son pays », souligne le communiqué d’Africa Road Builders. Quant au président congolais, Denis Sassou-Nguesso, il a été choisi « en reconnaissance de son engagement en faveur du développement des infrastructures routières ».



En Guinée équatoriale, le comité cite la réalisation des autoroutes Malabo-Sipopo et Bata-Mongomo ainsi que le revêtement de routes dans plusieurs autres régions du pays. Au Congo, c’est la route Brazzaville-Pointe Noire qui a retenu l’attention du comité.



« Le Comité de sélection félicite les présidents Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et Denis Sassou-Nguesso pour leurs réalisations remarquables en matière d'infrastructures routières et les invite à recevoir leurs trophées le 30 mai 2024 à Nairobi, au Kenya, lors de la Conférence finale qui se tiendra en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement », prévues du 27 au 31 mai 2024, indique le communiqué.



Parrainé par le Groupe de la Banque africaine de développement, le trophée Babacar Ndiaye des « Africa Road Builders » (bâtisseurs de routes en Afrique) est décerné par Acturoutes, une plateforme d’information sur les infrastructures et le réseau routiers en Afrique et l’organisation Médias pour les infrastructures et la finance en Afrique (MIFA), un réseau de journalistes africains spécialisés dans les infrastructures routières.



Le prix a été créé en l’honneur de Babacar Ndiaye, président du Groupe de la Banque africaine de développement de 1985 à 1995. Chaque année, le comité de sélection des « Africa Road Builders » évalue les projets ambitieux et concrets ayant un réel impact sur la mobilité des populations en Afrique.



Depuis son lancement en 2016, le trophée Babacar Ndiaye a récompensé les chefs d’État suivants : le Roi Mohamed VI (Maroc), Edgar Lungu (Zambie), Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Ali Bongo Ondimba (Gabon) en 2016, Macky Sall (Sénégal) et Paul Kagamé (Rwanda) en 2017, Uhuru Kenyatta (Kenya) en 2018, Adama Barrow (Gambie) en 2019, Abdel Fattah-al Sissi (Égypte) en 2020, Muhammadu Buhari (Nigeria) en 2021, Samia Suhulu (Tanzanie) en 2022, Andry Rajoelina (Madagascar) en 2023.



Mike Salawou, directeur des Infrastructures et du Développement urbain à la Banque africaine de développement a représenté le Groupe de la Banque lors de la cérémonie d’annonce des lauréats par le comité de sélection.