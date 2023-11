ANALYSE Afrique : les gouvernements doivent agir d'urgence pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la faim

Alwihda Info | Par Dr Joan Nyanyuki - 7 Novembre 2023



Les défenseurs des droits et du bien-être des enfants ont exhorté aujourd'hui les gouvernements africains à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la pauvreté et à la faim des enfants sur le continent. Cet appel intervient alors que de nouvelles recherches révèlent que l'Afrique abrite près de 60% des enfants pauvres du monde.

Deux nouveaux rapports de l'African Child Policy Forum (ACPF) montrent que les enfants africains sont les plus pauvres du monde, et qu'ils le sont de plus en plus. Dans le même temps, 55 millions d'enfants africains de moins de cinq ans souffrent d'un retard de croissance dû à la malnutrition. Dans la Corne de l'Afrique, près de deux millions d'enfants risquent de mourir de faim, et dans le Sahel, sept millions souffrent d'une grave famine.



"Il semble qu'il n'y ait pas de fin en vue à la crise de la pauvreté et de la faim des enfants en Afrique", a déclaré le Dr Joan Nyanyuki, directeur exécutif de l'ACPF. "Sur tout le continent, des millions d'enfants sont confrontés à la faim, à la famine lente et même à la mort. Les gouvernements africains doivent prendre leurs responsabilités au sérieux et accroître leurs investissements dans l'éradication de la pauvreté et de la faim.



"La faim des enfants est fondamentalement un problème politique, et je refuse d'accepter qu'il soit inévitable ou insoluble. À maintes reprises, nous avons fait remarquer aux gouvernements que la pauvreté et la faim ne constituent pas seulement une crise humanitaire, mais qu'elles freinent considérablement le développement social et économique. Il est dans l'intérêt même des gouvernements d'y mettre un terme".



Afin d'inciter les gouvernements africains à agir, l'ACPF a publié deux nouveaux rapports: African Report on Child Wellbeing 2023 Justice not Charity: African Governments Must End Child Poverty et No End in Sight: Child Hunger in Africa, ainsi qu'un nouveau documentaire percutant tourné au Mali, en Zambie, en Somalie et au Liberia. Ces rapports mettent en lumière de nouvelles tendances alarmantes en matière de pauvreté et de faim des enfants, notamment:

352 millions d'enfants africains - plus de la moitié de tous les enfants du continent - vivent dans une pauvreté multidimensionnelle. Parmi eux, six sur dix connaissent des formes graves de pauvreté.



En outre, 110 millions d'enfants africains sont au bord de la pauvreté, risquant fortement d'y basculer en raison de la maladie d'un parent ou d'une personne qui s'occupe d'eux, de la sécheresse, d'un conflit, d'un déplacement de population ou d'une crise économique.



​

Au Sud-Soudan et au Niger, presque tous les enfants sont confrontés à de graves privations dans presque tous les aspects de leur bien-être.



Sur les 600 millions d'enfants que compte l'Afrique, 90 % n'ont pas un régime alimentaire minimum acceptable et 60 % n'ont pas une fréquence de repas minimum.



Les filles, les enfants vivant dans des bidonvilles urbains ou des zones rurales reculées, les enfants vivant dans des zones de conflit, les enfants handicapés et les enfants touchés par le VIH/sida font partie des groupes les plus démunis et les plus exposés au risque de pauvreté grave.



La plupart des pays africains ne parviennent pas à répondre aux besoins fondamentaux des enfants et à leur fournir des services de base. Sur les 52 pays évalués, seuls 14 obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne en matière de lutte contre les privations et la pauvreté des enfants.



"La pauvreté conduit à la faim, qui à son tour conduit à une plus grande pauvreté", a ajouté Dr Nyanyuki. "Ce cercle vicieux menace la prospérité économique et sociale future de l'Afrique. La pauvreté et la faim nuisent au développement cognitif de l'enfant, à sa santé physique et à sa croissance, à ses résultats scolaires et à ses futures possibilités d'emploi. Leurs effets durent toute la vie. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes de la dénutrition infantile pour assurer la transformation sociale et économique de l'Afrique. Les performances des gouvernements africains en matière de lutte contre la pauvreté infantile sont médiocres et inacceptables".



L'ACPF a exhorté les gouvernements africains à adopter d'urgence un plan d'action en six points: reconnaître la faim et la dénutrition des enfants comme une urgence nationale

intégrer les droits de l'enfant dans la planification du développement national

investir dans un enseignement pré-primaire et primaire de qualité

améliorer l'accès et la qualité des services de santé maternelle et infantile

mettre en place des programmes universels de protection sociale adaptés aux enfants

renforcer la gouvernance et la responsabilité "L'absence de lutte contre la dénutrition infantile coûte aux pays une part importante de leur produit intérieur brut annuel et entrave la reprise après une pandémie. Les enfants en bonne santé et bien nourris ont tendance à être mieux éduqués, à obtenir de meilleurs emplois et à gagner, épargner et investir davantage - autant d'éléments essentiels à la croissance économique et à la prospérité de l'Afrique", a conclu Dr Nyanyuki.



