Afrique : reprise attendue dans le secteur de l'énergie et du pétrole en 2022

Le rapport de la Chambre africaine de l’énergie est le résultat d'une solide coopération régionale et internationale entre la Chambre africaine de l'énergie, les gouvernements et d'autres acteurs majeurs des secteurs public et privé à travers l'Afrique. Il rassemble les dernières données disponibles sur le secteur énergétique de l'Afrique et bénéficie des connaissances des principales entreprises et experts locaux, régionaux et internationaux, ce qui en fait la ressource la plus complète à ce jour sur l'avenir des marchés énergétiques africains.



Selon les perspectives de Chambers en 2022, plus de 580 millions (près de 46%) de la population du continent n'ont pas accès à l'électricité. Pour « faire disparaître la pauvreté énergétique d'ici 2030 », la capacité de production d'électricité de l'Afrique doit augmenter rapidement de plus de 6 % par an pour soutenir une croissance économique forte, favoriser l'industrialisation et préserver les moyens de subsistance. Malgré la croissance attendue de la production d'énergie renouvelable en Afrique de près de 14,5 % en 2021, cela ne suffit pas pour endiguer la baisse globale de la production de 2,5 % provoquée par la pandémie. Les combustibles conventionnels tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel représentaient collectivement les trois quarts (75 %) de la production d'électricité en Afrique.



Le rapport conclut donc que les mesures rapides pour atteindre le net zéro à tout prix auront un impact négatif grave sur l'Afrique et donc hautement déconseillée. Le secteur pétrolier et gazier devrait connaître une augmentation des activités d'investissement en 2022 en raison de l'amélioration des flux de trésorerie des sociétés pétrolières et gazières, en particulier dans la dernière partie de 2021 suite à la reprise de la demande et de l'offre par rapport aux faibles niveaux de 2020. Et l'industrie gazière poursuivra son expansion accrue aux projets gaziers, suite à l’augmentation de la demande de gaz qui s'impose comme une force clé dans la dynamique de transition énergétique, tout en répondant aux besoins énergétiques du continent.



Depuis sa création en 2019, le rapport annuel sur les perspectives du secteur énergétique africaine, cherche à fournir aux principales parties prenantes du secteur, des informations fiables et exploitables sur le secteur énergétique de l'Afrique, guidant les acteurs sur les investissements pour l'année à venir Le rapport sur l'état de l'énergie en Afrique 2022 décrit l'état attendu de l'industrie du pétrole, du gaz et de l'électricité en 2022, en mettant l'accent sur les effets de la transition énergétique. Il ne fait aucun doute que la précarité énergétique doit être éradiquée.

Cette perspective est le guide de la Chambre à l'intention des principaux acteurs du secteur de l'énergie. Plus d'une douzaine de pays africains utilisent déjà du gaz naturel qu'ils produisent eux-mêmes ou importent d'autres pays pour produire de l'électricité. Et de nouveaux projets sont en route.