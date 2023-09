Annonce du retrait des troupes françaises du Niger : La junte célèbre « un moment historique »

« Les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France quitteront le sol nigérien d'ici la fin de l'année. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien », s’est réjouie la junte du Niger dimanche soir.



« Toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays devront quitter la terre de nos ancêtres qu'ils le veuillent ou non », ont indiqué les militaires nigériens dans leur communiqué.



Le Président Macron a annoncé dimanche soir que « la France a décidé de ramener son ambassadeur. Dans les prochaines heures notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France ».



« Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme », a également annoncé le président français.



Il faut rappeler que depuis le coup d’état ayant renversé le Président Bazoum le 26 juillet dernier, relations diplomatiques entre Paris et Niamey sont très froides. Les locaux de l’ambassade de France à Niamey ainsi que la base des troupes françaises ont été attaqué à maintes reprises.