Attaque terroriste au Niger : Le Tchad adresse ses condoléances

Le président tchadien Idriss Deby a adressé lundi ses "condoléances émues" au président Mahamadou Issoufou, aux familles éplorées et à l’ensemble du peuple frère du Niger suite aux attaques terroristes de deux villages.



"Mes vœux de prompt rétablissement aux blessés", a ajouté Idriss Deby.



Des terroristes venus à bord de motos ont massacré samedi une centaine de personnes dans les villages de Tchombangou et Zaroumdareye, à l'Ouest du Niger.



25 blessés ont été évacués vers des structures sanitaires pour une prise en charge.



Le président Mahamadou Issoufou a adressé ses condoléances suite à l'attaque : "Je voudrais au nom du peuple nigérien et en mon nom propre adresser nos condoléances les plus émues aux populations de Tchombangou et Zaroumdareye, suite à l’attaque lâche et barbare de leur village. Que l’âme des disparus repose en paix et prompt rétablissement aux blessés".



Les pays du G5 Sahel et la France doivent se réunir prochainement à N'Djamena dans le cadre d'un sommet axé sur la lutte contre le terrorisme.