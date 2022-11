Avenue Idriss Deby Itno à Bangui : le Tchad exprime ses remerciements à la RCA

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a exprimé ce 20 novembre ses remerciements à la Centrafrique pour l’inauguration à Bangui d’une avenue au nom du défunt président Idriss Deby Itno.



Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a inauguré le 18 novembre, au quartier PK5, l'avenue Idriss Deby Itno, du nom de l'ancien président tchadien décédé en avril 2021.



« Remerciements et reconnaissance au Président Touadera et au peuple Centrafricain frère. Cet hommage rendu au Maréchal du Tchad est l'illustration des liens forts de fraternité et de l'exceptionnelle coopération entre la RCA et le Tchad que nous souhaitons renforcée et consolidée », a déclaré Mahamat Idriss Deby.



Le gouvernement centrafricain veut à travers la réhabilitation de l’avenue Idriss Deby Itno, longue de 2200 mètres, faciliter la circulation aux populations des 3e et 5e arrondissements et aux usagers, mais également désengorger l’avenue Koudoukou, explique la Présidence.



Cette nouvelle route va également permettre fructifier les activités génératrices de revenus de cette zone commerciale.