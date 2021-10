BAD : exclusion de 36 mois d’une entreprise pour pratiques frauduleuses

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé le 7 septembre 2021, l’exclusion, pour une durée de 36 mois, de la société Express Automation Limited pour pratiques frauduleuses. Cette mesure d’exclusion, qui a pris effet à compter du 18 août 2021, vise la société à responsabilité limitée, Express Automation Limited, enregistrée au Kenya.

Une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque africaine de développement a établi que l’entreprise Express Automation Limited s’était livrée à des pratiques frauduleuses lors d'un appel d'offres pour la mise à niveau de la sécurité technique du Centre régional de la Banque pour l'Afrique de l'Est à Nairobi, la capitale du Kenya.



Durant la période d'exclusion, Express Automation Limited et ses filiales seront inéligibles à participer à des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement. En outre, la mesure est éligible à une exclusion croisée de la part d'autres banques multilatérales de développement en vertu de l'Accord pour l'exécution mutuelle des décisions d'exclusion, notamment la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale.



À l'expiration de la période d'exclusion, Express Automation Limited ne pourra reprendre sa participation aux projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement qu'après avoir mis en œuvre un programme de conformité à l'intégrité conforme aux directives de la Banque. La mise à niveau de la sécurité technique visait à améliorer le système de sécurité existant au Centre régional de la Banque pour l'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya.