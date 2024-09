Bénin : Cinq Ans de Fonctionnement de la Centrale Thermique de Maria-Gléta 2

La Centrale Thermique Duel-Fuel de Maria-Gléta 2, d'une capacité de 129,5 MW, a été réalisée dans le cadre des projets structurants du Gouvernement du Président Patrice TALON. Cinq ans après sa mise en service, cette infrastructure a accumulé 36 000 heures de marche et continue de fonctionner de manière optimale.



Le mercredi 11 septembre 2024, une centaine de jeunes bacheliers ont eu l'opportunité de visiter la centrale. Ils ont pu observer des moteurs en marche et la salle de commande avec des opérateurs attentifs devant leurs écrans.



Cette visite a permis aux jeunes de découvrir les enjeux de l'autonomisation énergétique du Bénin et de se familiariser avec les technologies de pointe utilisées dans la centrale.



La Centrale de Maria-Gléta 2 représente une avancée significative vers l'autonomisation énergétique du Bénin, contribuant à la fiabilité et à la durabilité du réseau électrique national. Les efforts du gouvernement pour développer des infrastructures modernes et efficaces se concrétisent, renforçant ainsi la capacité du pays à répondre à ses besoins énergétiques.