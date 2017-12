Bonne et Heureuse Année 2018 (Ahmat Yacoub)

A l’occasion du nouvel an, je présente à toutes et à tous mes Meilleurs Vœux de santé, bonheur et réussite. Que cette année soit pour le Monde, celle de la paix, de stabilité, du développement, de tolérance et de solidarité. Quelle soit une année de l’impulsion de l’économie africaine, une année du développement et de la démocratie réelle. Jamais le Monde n’a été aussi proche pour réprimer ensemble les violations des droits de l’homme, pour condamner l’impunité, pour combattre la corruption. Nous sommes persuadés qu’il y a une vraie opportunité à saisir pour rapprocher encore beaucoup plus les nations, pour qu’ensemble il soit beaucoup plus facile d’éradiquer l'extrémisme, l’intégrisme, le racisme et l’injustice. Nous souhaitons que la priorité soit donnée au combat contre l’insécurité alimentaire, la pauvreté et la malnutrition car il est impensable qu’au 21ème siècle, il existe encore des personnes privées de l’eau, de nourriture, de soin, de l’éducation, de logement…. Nous souhaitons à l’occasion du nouvel an, que l’Afrique se réveille pour adopter une politique basée sur un développement socio économique responsable, basée sur le respect de l’être humain. Enfin, je profite de l'occasion pour remercier les amis grâce auxquels il a été possible de créer le centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. La porte du CEDPE est ouverte à toute personne ayant la volonté de nous rejoindre. Bonne et Heureuse Année 2018 Ahmat Mahamat Yacoub Dabio Conseiller auprès du Médiateur de la République yacoubahmat@aol.com