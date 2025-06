Tchad : Dans la province du Lac, le Projet PROLAC accélère la transformation locale

Une dynamique communautaire saluée

Partout où la mission est passée, les échanges avec les bénéficiaires ont révélé une appropriation locale du projet. Les comités de gestion sont en place, les coopératives agricoles se renforcent, et les femmes jouent un rôle central dans les activités génératrices de revenus.





« Le Prolac ne se contente pas de construire. Il forme, organise et responsabilise », a rappelé le coordinateur.







Des résultats, mais aussi des défis

Malgré les avancées, la mission a également identifié des retards dans certains chantiers, liés à des difficultés logistiques ou climatiques. Mais l’équipe projet assure un redéploiement stratégique des ressources pour respecter les échéances fixées à décembre 2025.







En chiffres (au 1er semestre 2025) :

47 km de pistes rurales réhabilitées

6 polders remis en exploitation

2400 bénéficiaires directs identifiés

30 comités de gestion de ressources communautaires installés

Des milliers d’emplois temporaires créés via les travaux HIMO (Haute Intensité de Main-d’œuvre)





Conclusion

Le Prolac-Tchad, à travers une approche intégrée et participative, démontre qu’il est possible de bâtir un développement résilient, adapté aux réalités locales et capable de changer concrètement la vie des communautés. À l’heure où le pays cherche à stabiliser ses zones vulnérables, ce projet s’impose comme un levier stratégique au service de la paix et de la prospérité locale.





🔍 Note de la rédaction



Certaines informations et éléments terrain présentés dans cet article ont été initialement recueillis par nos confrères du journal N’Djaména Bi-Hebdo, dans le cadre d’un publi-reportage sur le projet PROLAC dans la province du Lac. Nous saluons la qualité de leur travail journalistique et leur contribution à la valorisation des efforts de développement local.