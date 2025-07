Afrique : pour la première fois, des étudiants égyptiens lancent le programme « Diplomatie sanitaire »

Le Caire a été le théâtre du lancement de la première édition du « Programme de diplomatie sanitaire pour les étudiants en médecine », le tout premier du genre en Égypte et en Afrique.



Il est organisé sous le patronage de l’IFMSA-Egypt et de sa branche à l’université MTI, avec le soutien de l’Association scientifique des étudiants en médecine de l’Université Moderne, et un parrainage médiatique gratuit de l’Initiative AfroMedia pour le journalisme et les médias, afin de valoriser le rôle et les compétences des médecins au sein de leurs communautés.



La Faculté de médecine de l’Université Moderne pour la Technologie et l’Information a accueilli l’événement, marquant son soutien clair à l’autonomisation des jeunes médecins égyptiens et soudanais, tout en offrant un environnement éducatif équitable aux réfugiés de la guerre du Soudan, alliant formation académique et application pratique.



Le programme vise à renforcer les compétences des étudiants en médecine en Égypte, en offrant des chances équitables aux étudiants et médecins africains non égyptiens résidant en Égypte, pour mieux comprendre les enjeux de santé à l’échelle africaine et mondiale, les relations internationales, les politiques de santé publique, et développer leurs compétences en recherche pour contribuer efficacement à l’élaboration des politiques sanitaires.



Parmi les intervenants figuraient : Mostafa Magdy (assistant du ministre de la Jeunesse et des Sports), Dr Samah Kamel (ONU), Dr Mahmoud El-Qally (formateur certifié en développement durable), Dr Ahmed El-Rifai (expert en sciences politiques), Dr. Dalia Ghazlan (spécialiste en éducation sanitaire), Hamada Qoud (expert au NIGSD), Ahmed Abou Douma (Plateforme jeunesse arabe), et Dre Romila Shahir (présidente de l’Académie allemande du Caire).



L’anthropologue Hassan Ghazaly a souligné l’importance de l’anthropologie pour les médecins, abordant aussi les opportunités offertes par l’État égyptien aux médecins africains et les programmes de volontariat du continent.



Ghazaly a adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au Pr Mohieddine Rajab El-Banna, doyen de la Faculté de Médecine et de Chirurgie de l’Université Moderne, ainsi qu’au Pr Hicham Mohamed Omran, vice-doyen chargé des affaires étudiantes, en reconnaissance de leur collaboration et de leurs efforts en faveur du soutien aux étudiants de la faculté, en particulier les étudiants africains, et de leur souci de les autonomiser et de les intégrer dans les activités académiques et communautaires au sein de l’université.



Les sessions ont couvert : diplomatie des jeunes, diplomatie publique, politiques de volontariat, droit international et santé, négociation, image de marque personnelle, santé publique et développement durable. Ce programme représente un tournant majeur en intégrant la formation médicale à la diplomatie sanitaire, formant une génération de médecins capable d’influencer les politiques de santé en Égypte et en Afrique.