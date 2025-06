Tchad : Coris Bank International Tchad lance officiellement sa marque

L’événement a rassemblé un large éventail de personnalités, parmi lesquelles plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques accrédités au Tchad, des clients et partenaires ainsi que M. Idrissa NASSA, Président du Groupe Coris accompagné d’une forte délégation de la Holding Bancaire Coris et d'autres invités de marque.



Dans son allocution de bienvenue, le Maire de la ville de N’Djamena, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, a salué l’implantation de Coris Bank International dans la capitale tchadienne, y voyant un choix stratégique dicté par les potentialités économiques de la ville. Il a souligné que le développement urbain ne repose pas uniquement sur les infrastructures, mais également sur la confiance, la fluidité des échanges économiques et la capacité des institutions à soutenir les ambitions collectives.



« Je forme le vœu que cette implantation marque le début d’un partenariat durable entre Coris Bank International et la ville de N’Djamena, au service d’une croissance inclusive, de l’innovation et du mieux-vivre pour tous », a-t-il déclaré.