Burkina Faso : 6 millions d’euros pour développer un projet solaire à Dédougou

Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA), géré par la Banque africaine de développement, a engagé un financement concessionnel de six millions d’euros pour développer une centrale solaire d’une capacité de 18 mégawatts (MW) à Dédougou, à l’Ouest du Burkina Faso, marquant ainsi une avancée importante dans l’élargissement des capacités de production énergétique du pays.



Le financement est constitué d’un prêt concessionnel de premier rang de 2,5 millions d’euros et d’un don remboursable de 3,5 millions d'euros, complété par un ensemble de prêts de premier rang et subordonnés de la Société néerlandaise de développement entrepreneurial (FMO).



Cet engagement a été officialisé lors d’une cérémonie de signature qui a eu lieu à Paris le 18 juillet 2025 qui a réuni les parties prenantes notamment, la Banque africaine de développement, la FMO, Qair, le développeur de projet et des conseillers de la firme A&O Shearman and Trinity.



Le projet d’énergie solaire de Dédougou s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Desert to power de la Banque africaine de développement, qui vise à faire de la région du Sahel la plus grande zone d’énergie solaire au monde. Il figure parmi les projets prioritaires selon la feuille de route nationale Desert to Power du Burkina Faso. Il sera géré par l’un des premiers producteurs indépendants d’électricité (IPP) du pays, qui opérera dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 25 ans conclu avec la Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL).



« Le projet solaire photovoltaïque de Dédougou marque une étape importante pour le Burkina Faso et l’ensemble de la région du Sahel, a déclaré Daniel Schroth, directeur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à la Banque africaine de développement. Il s’agit d’une contribution essentielle à l’initiative Desert to Power, démontrant le caractère transformateur de l’exploitation de l’énergie solaire, mise au service d’un développement inclusif et durable. Le soutien catalyseur du SEFA a été déterminant pour le déblocage de ce projet engagé par le secteur privé. »



Une fois opérationnelle, la centrale contribuera à diversifier le mix énergétique du Burkina Faso, à réduire les coûts de l’électricité et à faciliter l’accès à une énergie fiable et abordable, soutenant ainsi la croissance économique et les moyens de subsistance locaux.



Le projet met l’accent sur la durabilité grâce à un système intégré de gestion environnementale et sociale, qui garantira une exploitation responsable tout en atténuant les risques sur ces deux plans. « Ces nouveaux financements accordés par la FMO et le SEFA sont un jalon important dans le parcours de Qair au Burkina Faso », a déclaré Abdoulaye Touré, directeur financier de Qair Africa.



« Nous sommes profondément reconnaissants aux deux institutions de leur confiance et soutien continus, qui nous permettront d’installer des infrastructures d’énergie renouvelable très utiles dans cette zone. Après la mise en service de notre première centrale solaire de 24 mégawatts à Zano en 2023, ce deuxième projet à Dédougou est le reflet de notre volonté de nous étendre et s’inscrit dans la stratégie à long terme de Qair visant à accélérer la transition énergétique en Afrique », a-t-il ajouté.



Grâce au soutien engagé du SEFA et de la FMO, la centrale solaire de Dédougou est la démonstration que les projets d’énergie renouvelable du secteur privé ont de l’avenir dans la région du Sahel et peuvent accélérer la transition vers une énergie durable, favoriser la croissance économique et améliorer la qualité de vie des communautés burkinabè.